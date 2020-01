Cuneo: via al calendario 2020 degli eventi "Ippogrifo Bookstore"

Con il nuovo anno ripartono gli appuntamenti organizzati dall'Ippogrifo Bookstore di Cuneo in collaborazione con le realtà cittadine.



Il primo evento targato 2020 si tiene in collaborazione con la Delegazione FAI di Cuneo e vedrà, presso la sala conferenze del settimanale La Guida, in via Bono 5, la presentazione, alla presenza dell'autore, del volume "La storia nella toponomastica di Cuneo", edito Primalpe.



Un importante best seller cuneese natalizio in cui Giovanni Cerutti ha raccolto le proprie meticolose ricerche su nomi, luoghi e date legate alle vie del capoluogo in una antologia di 294 schede.



Con l'autore dialogherà Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI Cuneo.

L'appuntamento è per le ore 18 di venerdì 24 gennaio.



Il secondo appuntamento è stato proposto invece dalla sezione del Partito Democratico di Cuneo e si terrà presso la libreria di c.so Nizza 1, dove giovedì 30 gennaio sempre alle 18 Riccardo Gorreri presenterà il suo "Un cancro chiamato 'Ndrangheta", dialogando, anche alla luce dei recentissimi arresti eccellenti degli scorsi giorni in Piemonte, con l'ex Questore di Cuneo Giuseppe Pagano, sulla penetrazione e la presenza della 'Ndrangheta sul nostro territorio.



Introduce e coordina Paolo Cattero, coordinatore cittadino del PD.



Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.