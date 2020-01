150mila euro dalla tassa di soggiorno nel 2019, l'assessore Serale: "Sono soldi da spendere per la promozione turistica di Cuneo"

Si torna a parlare di turismo e di promozione della città di Cuneo in consiglio comunale.



La consigliera Laura Menardi ha infatti presentato un’interpellanza incentrata su due argomenti che toccano in egual modo la tematica, chiedendo che fine abbia fatto il denaro raccolto come tassa di soggiorno (che come già illustrato precedentemente dall’amministrazione ammonta a un totale di 150 milioni di euro) e in che modo si collochi negli interessi della città il progetto “Piazza Viva”, iniziativa di “turismo culturale” incentrata su piazza Foro Boario e che il Comune ha deciso di cofinanziare stanziando, nel 2020 e nel 2021, un totale di 60mila euro diviso equamente nei due bilanci di previsione.



La discussione del documento presentato da Menardi nella prima serata di consiglio comunale ha permesso quindi all’assessore Luca Serale di fare chiarezza sull’argomento turismo.



“La cifra raccolta dopo un anno solare di tassa di soggiorno è stata inaspettata e non mi aspetto altro che cresca in futuro. È da sottolineare poi che nel 2019 la maggior parte delle amministrazioni comunali che già avevano adottato la tassa di soggiorno l’hanno ritoccata al rialzo” ha sottolineato l’assessore, che ha specificato come dei 150mila euro di ricavo, 42mila siano stati spesi per sostenere le attività dell’ATL e 108mila per la promozione turistica della città tramite altre azioni concrete.



“Il progetto “Piazza Viva”, però, non c’entra con la tassa di soggiorno pur rientrando nella tematica del turismo, di tipo culturale. Non è finanziato da questi proventi ma da soldi freschi di bilancio e nasce da una volontà già espressa durante la riqualificazione di piazza Foro Boario, nel corso della precedente amministrazione. Si voleva creare una piazza che fosse vero luogo d’incontro per la popolazione ma, anche, renderla viva; l’amministrazione ha quindi fatto suo e messo in gara il progetto di un privato, che punta non solo ad animare lo spazio ma anche a manutenerlo. Il bando, già chiuso, ha avuto un unico partecipante e si passerà a breve alla fase istruttoria. Attività come queste possono essere replicate in altre aree un po’ più dimenticate della città, per ridare loro prestigio”.



Ma Serale e la Giunta, in materia di turismo, guardano anche all’immediato futuro. “Ad oggi abbiamo tutte le carte in regola per accogliere turisti che vogliano conoscere un’Italia diversa, legata anche a prodotti specifici non solo della nostra provincia ma anche del nostro territorio comunale – ha concluso l’assessore - . Convocherò a brevissimo una commissione dedicata al turismo, presso la Casa del Turismo, così che tutti gli interessati possano toccare con mano la tematica”.