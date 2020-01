A Savigliano, aperto il bando per il Premio di Studio "Olmo" per pubblicazioni che valorizzano la città

Nuova edizione per il Premio di Studio "Città di Savigliano - A. Olmo”, assegnato a studenti e studiosi che abbiano redatto nell'ultimo biennio una tesi di laurea, audiovisivo, pubblicazione, ricerca, opera teatrale o intrapreso una consistente iniziativa culturale che analizza e valorizza la storia e in generale la cultura di Savigliano e del suo territorio.

Un riconoscimento annuale organizzato dall’Archivio Storico che l’anno scorso ha visto la premiazione della pubblicazione fotografica realizzata a “sei mani” da Corrado Galletto, Claudio Rocca e Doriano Mandrile, “Savigliano dal X al XXI secolo”.

Una raccolta fotografica che, partendo dalle prime mappe del secoli del medioevo fino agli scatti in città ai giorni nostri, racconta una Savigliano in costante evoluzione. Un viaggio nel tempo per immagini che affianca storia, cultura, tradizione, innovazione della città.

“Si tratta di un concorso che cerca di valorizzare le tesi con al centro Savigliano”, spiega l’assessore alla cultura Petra Senesi.

Il monte premio è di 850 euro e la scadenza della presentazione delle domande è giovedì 30 gennaio entro le ore 12.