"Bicipolitana" in giro per Cuneo con l’Unione Italiana Ciechi (FOTO)

Giornata fantastica per l'A.I. Cuneo Team. Aiutati anche dal bel tempo, i “gilet bianchi” hanno realizzato uno degli obiettivi della competizione: la condivisione del loro progetto.



Accompagnati da ben quattro tandem dell'Unione Italiana Ciechi e ipovedenti - Sezione di Cuneo (della delegazione faceva parte il consigliere regionale Simone Zenini), oltre che da genitori e simpatizzanti, partendo dal piazzale Don Marro di San Rocco Castagnaretta i ragazzi dell'A.I. Cuneo Team si sono diretti verso il centro cittadino lungo i tratti dell'attuale pista ciclabile.



Atmosfera serena, sorrisi, curiosità, condivisione sono stati gli ingredienti di una passeggiata fuori dal comune. L'entusiasmo e la partecipazione della sezione di Cuneo sono stati da subito esaltanti e, nonostante lo scarso preavviso, sono riusciti a offrire una presenza significativa.



Scopo della passeggiata era anche quello di sensibilizzare all'uso della bicicletta e fungere da “pungolo”, da spinta gentile, per mettere in evidenza un comportamento sostenibile, l'uso della bicicletta, stimolando in chi lo osserva l'imitazione.



In piazza Galimberti, dopo qualche giro “orgoglioso”, i ragazzi dell'A.I. Cuneo Team hanno distribuito ai passanti la brochure da loro prodotta del progetto "Bicipolitana". Molta curiosità e domande hanno concluso l'evento.



A conclusione della passeggiata emerge con Sergio Balsamo, papà della campionessa di ciclismo cuneese Elisa Balsamo, una riflessione sulla sicurezza del ciclista e su quanto sia importante che anche il pedone venga educato al rispetto degli spazi riservati alle biciclette.



Un grazie di cuore va a Cinzia Fantino, Riccardo Pellegrino, Lorenzo Ballario, Simone Zenini e agli accompagnatori per la loro disponibilità.