Cuneo, al via un anno di Servizio Civile in Comune: 12 ragazzi impegnati in 5 progetti

Mercoledì 15 gennaio, 12 ragazzi tra i 18 e i 28 anni hanno iniziato il loro percorso di Servizio Civile Universale che svolgeranno per 12 mesi al Comune di Cuneo, impegnati in diversi progetti presso: l’Asilo Nido 1 “I girasoli”, la Biblioteca Civica, l’Informagiovani, il Museo Civico e il Parco fluviale Gesso e Stura.

Come già lo scorso anno, sono 5 i progetti di Servizio Civile Universale del Comune presentati e finanziati, a dimostrazione dell’interesse e dell’importanza che l’Amministrazione dà a questa opportunità di cittadinanza attiva, di crescita civica e sociale e di formazione professionale per i giovani.

Come previsto a livello nazionale i volontari presteranno servizio, per 12 mesi, con un monte ore complessivo di 1.145 ore e 24 ore settimanali, a fianco del personale comunale, contribuendo così a potenziare servizi e attività già esistenti e a sviluppare nuove idee e progetti. I ragazzi ricevono, per il loro servizio, un rimborso spese mensile finanziato dal Ministero delle Politiche Giovanili.