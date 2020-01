Elisa Muriale nel cast di una nuova fiction in onda, tutti i pomeriggi, su Rai 1

“Sono contentissima. Finalmente sono arrivata a Roma e lavorerò come attrice a Roma”. Con la consueta freschezza che la contraddistingue la fossanese Elisa Muriale ci racconta la gioia all’inizio delle riprese di “Il paradiso delle Signore” fiction di Rai 1 realizzata dalla casa di produzione Aurora TV in onda tutti i giorni alle 15.40 su Rai 1.

Ispirata a un romanzo di Emile Zola, la fiction intreccia le vicende e i sogni di un gruppo di giovani donne italiane alla fine degli anni Cinquanta sullo sfondo di un nuovissimo grande magazzino.

Non è la prima volta che Elisa si aggiudica un ruolo in questa fiction: due anni fa, infatti, la serie veniva girata a Torino ed Elisa era stata selezionata per il ruolo di Nicoletta. Poi, per ragioni di produzione, le riprese furono spostate a Roma e furono selezionati attori e attrici romani. “Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare al nuovo casting, questa volta a Roma e sono stata scelta per un ruolo che mi rispecchia ancora di più. Ho avuto l’esito di questo casting il 20 dicembre, il giorno prima del mio compleanno e quindi ho festeggiato benissimo sia il mio compleanno sia il nuovo anno”.

Ora Elisa resterà un po’ a Roma. I giorni scorsi, quando l'abbiamo raggiunta per l’intervista, era alle prime prove costume, trucco e parrucco: “Oggi ho conosciuto il resto del cast e non vedo l’ora di lavorare con loro perché mi sono sembrate tutte persone molto ingamba”.

Del personaggio Elisa non può svelare molto, ma racconta che: “è un personaggio molto importante, una persona vera, tuttora in vita. La mia è una grande responsabilità. Spero di interpretarla al meglio perché è stata un personaggio molto importante della televisione italiana. È un grande onore, ma anche una grande responsabilità”.

Nonostante abbia ormai raggiunto un buon livello di fama, Elisa Muriale resta una ragazza di grande empatia e semplicità, grata a chi le è accanto nel suo percorso: “Voglio ringraziare Simone Sampò, il presidente dell’Istituto internazionale di elicicultura di Cherasco per il quale lavoro. Continuerò a lavorare per Sagapò, la linea cosmetica a base di bava di lumaca, ma lui mi ha dato la possibilità di assentarmi per le riprese. Spero che questo ruolo possa portare qualcosa di buono non solo a me. Spero di poter rappresentare al meglio anche Torino, le Langhe e Fossano perché centreranno anche con quello che interpreterò”.

Proprio un anno fa in questi giorni usciva per Rai 1 il primo film nel quale aveva recitato Elisa “L’amore, il sole e le altre stelle”, girato in Valle d’Aosta e pochi giorni dopo la fiction, sempre per Rai 1 “Non ho niente da perdere”.

Non è ancora stata annunciata la data in cui il personaggio di Elisa entrerà in scena, nel frattempo, per non perdere il filo, si potrebbe iniziare a guardare la fiction “Il paradiso delle signorine” tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 15.40 su Rai1.