Fossano: ci sarà il garante dei diritti delle persone private della libertà personale

C’è tempo fino a venerdì 31 gennaio prossimo per presentare la propria disponibilità a svolgere le funzioni di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale a nomina del Comune di Fossano.

La carica di Garante cessa con il mandato sindacale e la precedente garante Rosanna Degioanni era rimasta in carica in regime di prorogatio in attesa di un nuovo bando.

La questione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale era stata dibattuta anche in Consiglio Comunale a fronte di un’interrogazione del centro sinistra Fossanese che ne aveva sollecitato la nomina.

L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Fossano, Ivana Tolardo, aveva spiegato che il ritardo era stato dovuto a un “rispetto istituzionale” nei confronti della Regione Piemonte che aveva a sua volta confermato l’onorevole Bruno Mellano come Garante Regionale solo nel mese di novembre.

Per consultare la documentazione per la presentazione della candidatura è possibile consultare il seguente link: shorturl.at/amSX3.