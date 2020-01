Fossano, si interpellano i cittadini sullo sviluppo cittadino

L’Amministrazione Comunale di Fossano sta svolgendo un’indagine cognitiva sulle reali esigenze che possano avere ricadute positive e asset di sviluppo e crescita per la collettività e sulla territorialità locale.

Si rende noto pertanto che, a partire dalla data del 1 gennaio 2020 e fino al giorno 29 febbraio 2020, sarà possibile, per chiunque, presentare proposte/istanze e suggerimenti in merito ad adattamenti al piano regolatore, nonché proposte inerenti la Legge regionale 16/2018 (relativa agli interventi di riuso e riqualificazione degli edifici esistenti), che favoriscano effetti positivi sullo sviluppo territoriale ed urbanistico - edilizio, sia sotto il profilo tecnico, che argomentale.

La proposta, redatta in carta semplice, compilata utilizzando l’apposito modello, scaricabile dalla pagina del sito dedicata potrà essere presentata direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune in via Roma 91, o inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data di arrivo presso il protocollo); oppure inviata tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo fossanocert@ruparpiemonte.it.

Al seguente link shorturl.at/EMOS8 è disponibile la documentazione.