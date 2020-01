Insulti razzisti contro un ragazzino originario della Costa d'Avorio durante la partita Busca-Pro Dronero

"Al di là dei singoli episodi – precisa il padre che per primo ha sollevato il caso - che mi sono stati riferiti da mio figlio e da alcuni genitori presenti, la mia unica intenzione è aprire una seria riflessione su un fenomeno non nuovo anche sui nostri campi da calcio che colpisce non soltanto lo sport, ma l’intera società e ha per prime vittime proprio i nostri figli. La responsabilità è di noi adulti. I ragazzi vedono come ci comportiamo e sentono quello che diciamo e di conseguenza ritengono che sia normale comportarsi in un certo modo. Tutti noi, genitori, allenatori, dirigenti e amministratori pubblici dobbiamo non smettere di condannare atteggiamenti che se taciuti rischiano alla lunga per essere giustificati”.