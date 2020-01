Mondovì, in consegna i nuovi arredi nelle scuole cittadine

Quasi 45 mila euro investiti, nell’ultimo triennio, per l’arredo delle scuole cittadine, di cui circa ventimila soltanto nel 2019. Sono questi i numeri corrispondenti alla fornitura di arredi e giochi arrivata in gran parte per Natale agli Istituti Comprensivi della Città.

Gli ultimi pezzi sono ancora in consegna: materassi e armadi, sedie, poltroncine, banchi, scaffali, brandine, lavagne, panche e tappeti hanno già raggiunto, però, dodici plessi scolastici presenti sul territorio di Mondovì, dalla scuola d’Infanzia alla Secondaria di Primo grado.

Due gli interventi di maggiore entità: uno a favore della Media “Anna Frank” (Istituto Comprensivo Mondovì 1), che ha visto l’allestimento dell’aula di informatica con la realizzazione del cablaggio necessario e l’installazione di ventisei postazioni banchi e sedie, e l’altro a favore della scuola dell’Infanzia “Grillo Parlante” (Istituto Comprensivo Mondovì 2), cui sono andati diversi tappetini ad incastro puzzle, i cuscini per la psicomotricità, nuovi armadi, una libreria ed un fasciatoio.

"Sono molto felice per questi interventi – dichiara l’Assessore all’Istruzione, Luca Robaldo – che tengono conto delle esigenze manifestate dagli Istituti e che contribuiscono a rendere più accoglienti e più funzionali gli spazi frequentati ogni giorno dai bambini e dai ragazzi monregalesi. Al contempo, desidero ringraziare anche i partner privati di tante iniziative. Alcune aziende monregalesi, infatti, stanno sostenendo le nostre scuole attraverso donazioni di materiale informatico: si tratta di un comportamento virtuoso e molto qualificante non solo per le aziende, bensì per tutta la Comunità. L’impegno, naturalmente, non termina qui: compatibilmente con le risorse a disposizione, si continua a lavorare per dotare le scuole di locali sempre più confortevoli".