Nominato presidente dell'OTC Pimonte e Valle d'Aosta, Giuseppe Viada lascia il consiglio generale della Fondazione CRC

Giuseppe Viada, a seguito della nomina a Presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo – OTC Piemonte e Valle d’Aosta, ha ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere Generale della Fondazione CRC in data 19 gennaio 2020. L’OTC tra l’altro sarà chiamato a designare una terna di nominativi, tra i cittadini espressione del mondo del volontariato, tra cui verrà scelto uno dei componenti il Consiglio Generaledella Fondazione CRC che si rinnoverà nel mese di aprile per il mandato quadriennale 2020-2023.

Così si legge nella lettera di di missioni di Giuseppe Viada: “Ringrazio il presidente e i colleghi del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, il direttore generale e l’intera struttura per questa esperienza per me arricchente, innovativa e propulsiva, gestita da persone competenti, di cui ho apprezzato la correttezza nei rapporti. Un percorso che si è ulteriormente arricchito grazie al coordinamento della 2° Commissione consultiva e al significativo rapporto professionale e umano instaurato in questi quattro anni all’interno dell’istituzione”.



“Giuseppe Viada ha contribuito attivamente in questi anni, all’interno del Consiglio Generale e come referente della Commissione consultiva Salute e Promozione Sociale, allo sviluppo delle attività promosse dalla Fondazione e all’evoluzione dell’ente” aggiunge Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “A lui va il ringraziamento mio e di tutta la Fondazione CRC, con un particolare apprezzamento per la non comune sensibilità dimostrata nel rassegnare le dimissioni pur non avendone l’obbligo, ma ravvisando motivi di opportunità”.