Sant’Albano Stura: una serata per parlare di montagna con Andrea Parodi

L’associazione culturale Liberamente Santalbanese organizza per venerdì 24 gennaio alle ore 21 nei locali della Scuola Media “Tassone” di Sant’Albano Stura un incontro con Andrea Parodi, scrittore, editore, alpinista, geologo e guida naturalistica per parlare delle nostre montagne.

Andrea Parodi è autore e editore di dettagliate guide escursionistiche riguardanti la Liguria e le Alpi Sud-occidentali.

Appassionato di montagna e alpinismo fin da ragazzino, è laureato in scienze geologiche e collabora da molti anni con le principali riviste specializzate (ALP, RIVISTA DELLA MONTAGNA, MERIDIANI MONTAGNE).

Ha scritto i primi libri negli anni Ottanta per altri editori (“La Pietra di Finale”, “Montagne d'Oc”, “Liguria a zigzag”), poi ha lavorato per alcuni anni come redattore presso l'Istituto Geografico De Agostini di Novara. Infine nel 1996 si è messo in proprio ed è diventato editore dei suoi libri. In quell'anno è uscita la prima guida di “Andrea Parodi editore”, intitolata “ Vette delle Alpi dalla Liguria al Monviso”, seguita nel 1997 da “I monti del Béigua”. Poi “Laghi, cascate e altre meraviglie” nel 1998, “I monti di Genova” nel 1999, “La catena dell'Ántola” nel 2001.

Per informazioni è possibile contattare via WhatsApp il numero 340 7748156 (specificando nel messaggio di quale serata si richiedono informazioni). Sito: www.liberamentesantalbanese.it (oppure scrivendo all'indirizzo e-mail riportato sul sito).