Savigliano, all’Istituto Santorre di Santarosa arriva l’insegnante di madrelingua inglese

Dal 29 gennaio al 24 aprile 2020 all’Istituto comprensivo Santorre di Santarosa sarà presente l'assistente madrelingua inglese Brittany Brian.

Sarà ospitata in famiglia e avrà modo di mettere a disposizione degli alunni la sua competenza linguistica oltre che le abilità comunicative e relazionali di cui è esperta.

“Credo sia un'ottima opportunità per gli alunni dell'istituto comprensivo - commenta soddisfatta la Dirigente scolastica Emanuela Bussi -. E' un'esperienza altamente formativa ed arricchente. Poter approcciarsi con una assistente madrelingua consente di implementare la competenza linguistica in una dimensione didattica nuova. L'assistente teacher crea, insieme alla docente di lingua inglese, un approccio didattico nuovo e stimolante, alimentando la curiosità e il desiderio di mettersi in gioco".

"Desidero ringraziare la prof.ssa Favasuli Annunziata per aver colto l'occasione che si è presentata e per essere promotrice di iniziative didattiche che hanno lo scopo di ampliare e approfondire la conoscenza della lingua inglese. La scuola secondaria promuove infatti i corsi con certificazione Delf e certificazione ket. Oltre al progetto CLI con madrelingua : insegnamento di scienze con intervento di madrelingua.La primaria, grazie alla docente Di Florio Sonia attiva da anni nelle classi quarte e quinte la certificazione Cambridge Yle Starters Assessment. Anche alla scuola dell'infanzia si insegna la lingua inglese ai bimbi di cinque anni.

È importante a livello di istituto promuovere iniziative che intendono aprirsi all'Europa anche nell'ottica di favorire la mobilità degli studenti, partecipando ai progetti che L'Erasmus plus offre”.