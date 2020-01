Uncem ribadisce l'importanza dell'Armo-Cantarana: "Opera necessaria per migliorare collegamenti tra Piemonte e Liguria di Ponente"

L'Uncem - Unione nazionale Comuni ed Enti montani - si unisce a Regione Liguria e Piemonte, alle Camere di Commercio nel ribadire l'importanza della Armo-Cantarana, per unire le due regioni e aumentare, facilitare, migliorare i legami con la Francia.

Ieri (domenica) a Pieve di Teco, dove è stato presentato il progetto dell'opera, c'era il sindaco di Ormea Giorgio Ferraris, membro della Giunta Uncem.

"Si tratta di un'opera da sempre necessaria per migliorare i collegamenti tra il Piemonte e la Liguria di Ponente e oggi diventa urgente perchè l'attuale tracciato del Colle di Nava, che verrebbe eliminato realizzando il traforo, in ogni occasione di maltempo dimostra gravi problemi - evidenzia Ferraris - la strada è in una condizione complessiva di instabilità essendo instabile tutto il versante.

Purtoppo tutti i collegamenti fra Piemonte e Liguria presentano forti criticità.

La Armo-Cantarana va realizzata in tempi rapidissimi e Uncem farà tutta la sua parte in accordo con i Governatori delle Regioni e i Presidenti delle Camere di Commercio".