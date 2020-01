La Polizia locale di Guarene e Castagnito scopre un traffico di gasolio rubato

Gli Agenti della Polizia locale di Guarene e Castagnito hanno scoperto un traffico di gasolio rubato che ha portato alla denuncia di due soggetti alla Procura della Repubblica di Asti per il reato di ricettazione, un terzo invece è stato identificato e sentito e la posizione risulta al vaglio del Pubblico ministero, non si esclude il coinvolgimento di altri.

L’indagine partita negli ultimi mesi del 2019 è scaturita da un controllo stradale su di un veicolo in transito nella Frazione Baraccone di Castagnito che trasportava un consistente quantitativo di gasolio sul quale il conducente non dava spiegazioni plausibili circa la provenienza e l’utilizzo.

Gli Agenti, nonostante residue informazioni raccolte al momento del controllo, nei mesi, riuscivano a recuperare parte del gasolio, tracciarne la provenienza e le modalità di furto nonché deferire alcuni dei soggetti coinvolti.

In sostanza gli indagati effettuavano lo scambio del gasolio provento di furto da aziende ed i relativi pagamenti direttamente su strada complice il traffico ed il basso profilo dei veicoli; emergeva altresì che il carburante veniva utilizzato prevalentemente per la combustione nei veicoli e piccola parte per il riscaldamento.