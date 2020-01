È morto in seguito ad un infarto Bernardo Ghibaudo, detto Dino. Aveva 73 anni ed era molto conosciuto in città per aver fondato ed essere stato a lungo titolare dell’agenzia immobiliare “Cuneovalli” in corso Nizza.

Nel 2009 perse il figlio Andrea, di soli 33 anni. Lascia la moglie Franca Conti e i figli Alessio e Michele che proseguono l’attività del padre.

L'ultimo saluto sarà dato oggi, lunedì 20 gennaio alle 14.30, con i funerali nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Cuneo.