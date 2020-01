Una messa a Villafalletto per ricordare Franko, il 36enne ucciso da un’auto pirata

Si terrà nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio alle ore 18, una messa per ricordare Franko Gjinaji, il giovane classe 1984, che domani avrebbe compiuto 36 anni. La celebrazione si svolgerà alle ore 18 presso la confraternita della Bianca a Villafalletto. Qui vivono i genitori di Franko.



La messa sarà officiata da don Marco Giobergia per ricordare l’ex operaio originario di Scutari investito sulla provinciale tra Nichelino e Orbassano in direzione Stupinigi nella notte di domenica 19 gennaio.



L’auto che lo ha colpito non si è fermata per prestare soccorsi. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire all’auto privata che sembrerebbe essere, stando alle indicazioni dell’amico con cui Gjinaji era in compagnia, una Volkswagen nera. Le indagini sono in mano ai carabinieri di Nichelino che stanno raccogliendo informazioni anche tramite eventuali immagini di telecamere poste sulla via.



Franko Gjinaji era rimasto invalido a seguito di un’incidente sul lavoro 13 anni fa quando era alle dipendenze di un’azienda edile. Da anni viveva a Manta in via Valerano, nei pressi del municipio del paese. Gli amici lo ricordano come una: “brava persona, non aveva mai infastidito nessuno.”



La salma è stata composta presso la camera mortuaria di Nichelino in attesa del nulla osta per procedere al funerale.