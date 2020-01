Dopo le deboli nevicate, ritorna l’alta pressione: da martedì migliorano le condizioni meteo

Stanotte l'aria fredda in arrivo ha generato una spolverata di neve fino in pianura e qualcosa di più sulle Alpi. Ma già da domani la situazione cambierà nuovamente con il ritorno di una forte alta pressione che potrebbe permanere anche l'ultima settimana di Gennaio.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 20 gennaio

Cielo per lo più nuvoloso, con deboli precipitazioni nevose su Alpi marittime. Nuvolosità in diminuzione andando verso est. Temperature sotto la media con massime tra 3 e 7 °C in pianura e 6 - 10 °C sulle coste. Venti deboli settentrionali su pianure, da moderati a localmente forti su Liguria.

Da martedì 21 a venerdì 24 gennaio

Miglioramento delle condizioni meteo per l'arrivo di una forte alta pressione. Possibili nebbie al mattino e nelle vallate. Temperature in graduale rialzo con massime che oscilleranno tra gli 8 e i 13 °C, minime che in pianura andranno sotto lo 0 con gelate e brinate notturne e mattutine, mentre sulle coste rimarranno tra i 3 e i 7 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza weekend

La pressione cederà un po' a causa di una bassa pressione sulla penisola iberica, ma parte un leggero calo delle temperature non sono previste precipitazioni significative se non nella giornata di venerdì, da confermare.

