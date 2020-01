Beni mobili in vendita da fallimento: ecco cosa si può comprare

TRIBUNALE DI CUNEO - FALLIMENTO N. 32/18 AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI

Sono pervenute al Fallimento due offerte irrevocabili: 1) per l'acquisto dei seguente blocco (A) beni mobili composto da: n. 4 scaffali in metallo, 1 tavolo biliardo, n. 1 sala da pranzo completa in legno, 1 armadio 8 ante, 1 tv (tubo catodico), mobile tv, scrivania e n. 2 poltrone finta pelle, vecchio friser, 1 divano ed un agoliera, la somma complessiva di euro 3.500,00 2) per l'acquisto del seguente blocco (B) beni mobili composto da: n. 2 scaffali in metallo, 1 tavolo biliardo, n. 1 sala da pranzo completa in legno, la somma complessiva di euro 1.500,00.

Chiunque fosse interessato potrà far pervenire alla Curatela offerte migliorative di minimo 100 euro in busta chiusa correlate di assegno circolare pari al 10% del prezzo offerto intestato a "Fallimento n. 32/18" presso lo studio del Curatore, C.so Italia 67, Saluzzo (CN), entro le ore 13:00 del giorno 26 febbraio 2020. In data 27 febbraio alle ore 15:00, presso lo studio del Curatore, si terrà la gara in forma orale partendo dall'offerta più alta, con rilanci minimi pari a 100 euro. I beni saranno acquistati nello stato di fatto in cui si trovano, visti e piaciuti. Il saldo dovrà avvenire entro 7 gg dall'aggiudicazione.

Per ulteriori informazioni e per avere l'elenco dettagliato dei beni inclusi nel punto 1) contattare il Curatore Dott.ssa Borgognone Stefania a mezzo mail: sborgognone@tiscali.it.