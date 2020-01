L’apocalisse gnostica della luce: in libreria “Le Nuvole” a Fossano si presenta un vangelo apocrifo finora inedito in Italia

Sabato 25 gennaio alle 17.30 a Fossano in libreria “Le Nuvole” (Via Cavour, 23) appuntamento per tutti gli amanti della storia, del mistero e della letteratura antica con la presentazione dell’Apocalisse gnostica della Luce, un antico vangelo apocrifo edito per la prima volta in Italia a cura di Paolo Riberi. Dialogherà con il curatore del libro il dott. Igor Caputo, esperto di storia antica ed esoterismo.

Quella dell’opera è una storia davvero sorprendente: nel 1945 a Nag Hammadi, in Egitto, emersero dalle sabbie del deserto 52 vangeli apocrifi, fino ad allora quasi del tutto sconosciuti, che descrivevano aspetti completamente inediti della figura di Gesù e della storia biblica. Il ritrovamento ha avuto un impatto enorme sulla cultura contemporanea ma, a distanza di 75 anni dalla scoperta, non tutti i manoscritti sono ancora stati tradotti in italiano. Uno di questi, la Parafrasi di Sēem, detto anche Apocalisse gnostica della Luce, arriva solo ora nel nostro Paese grazie alla traduzione e al commento di Paolo Riberi, in un libro a cura di Ester Edizioni.

Si tratta di un vangelo apocrifo particolarmente enigmatico e denso di simboli, risalente al 200 dopo Cristo. Nelle sue pagine si ripercorre l’intera storia dell’universo dalla Creazione al Giudizio Universale, passando per il Diluvio Universale, la distruzione di Sodoma e Gomorra e la crocifissione di Gesù.

Episodi che potrebbero suonare familiari a chi conosce la Bibbia, che però vengono qui riletti in un’ottica completamente nuova: quella dello gnosticismo, un’antichissima corrente religiosa che riscrive e stravolge il cristianesimo che conosciamo. A cambiare non sono solo le chiavi di lettura, ma anche l’intero universo religioso di riferimento.

Sullo sfondo c’è la guerra cosmica tra tre principi eterni: la Luce, lo Spirito e la Tenebra. Ma c’è l’alchimia, scienza esoterica perduta che permette di spiegare i segreti della creazione. Il protagonista è Sēem, figlio del patriarca Noè a cui sarebbe stata affidata una rivelazione segreta sulla storia dell’umanità passata e futura da un misterioso Bambino di origine divina. Ma le curiosità non finiscono qua: nelle pagine del manoscritto gli abitanti di Sodoma e Gomorra sono degli eroi perseguitati da un falso dio crudele e tirannico, i patriarchi Noè e Abramo sono dei demoni sotto mentite spoglie, e lo stesso Gesù è, a quanto pare, per metà Figlio di Dio e per metà demone.

Un testo rivoluzionario, insomma, che pone non poche sfide e problemi al lettore moderno anche per via della notevole antichità dei suoi contenuti.

PAOLO RIBERI (31 anni), commercialista, giornalista e storico delle religioni, vive a Centallo ed è laureato in Filologia e letterature dell’antichità e in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. Membro della Società Italiana di Storia delle Religioni (SISR), è autore di alcuni saggi dedicati al mondo dei vangeli apocrifi tra cui L’Apocalisse di Adamo (2013), Maria Maddalena e le altre (2015), Pillola rossa o Loggia nera? (2017). È altresì coautore, insieme con il prof. Giancarlo Genta del Politecnico di Torino, di Oltre l’orizzonte. Dalle caverne allo spazio: come la tecnologia ci ha resi umani (2019).