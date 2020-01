Un calendario ricco di iniziative per la giornata della memoria a Chiusa Pesio

Il 27 gennaio viene celebrata la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz e con essa il Giorno della Memoria, che quest'anno giunge al suo ventesimo anno. Questa ricorrenza, riconosciuta dalle Nazioni Unite, è infatti celebrata in Italia dal 2001, dopo l'approvazione del Parlamento nel 2000 del disegno di legge volto a riconoscere questa giornata.



L'amministrazione comunale di Chiusa di Pesio in collaborazione con la cooperativa Itur, la Biblioteca Civica "Ezio Alberione" e le associazioni "Famiglie a colori" e "Musicante", con il contributo della Fondazione CRC di Cuneo, propone l'annuale calendario dedicato alle commemorazioni per la giornata della memoria.



Qui di seguito il programma



INCONTRO CON DANIELA PALUMBO



Venerdì 24 gennaio ore 10,00 Biblioteca E. Alberione

Incontro rivolto ai ragazzi delle classi quinte elementare e terza media inferiore.

"Fino a quando la mia stella brillerà", la storia di Lilana Segre.



FOTO DI GRUPPO CON VIOLINO

Storie di donne e musica per ricordare la Shoa



Venerdì 24 gennaio ore 21,00 Sala Viglione Parco Marguareis.

Rassegna "Accademie in Valle" con Les Nuages Ensemble e Celeste Gugliandolo.



VISITA ALLA SINAGOGA DI CUNEO

Mercoledì 29 gennaio ore 15,00

La biblioteca organizza una visita guidata alla Sinagoga di Cuneo. Il costo è di 8 euro a persona per minimo 10 partecipanti. Per ottimizzare i consumi si può utilizzare il pullman di linea alle ore 14,15 con partenza da via Roma a Chiusa di Pesio. Per prenotazioni 0171/735514 e 0171/734990.



GIORNO DEL RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE

Martedì 4 febbraio ore 21,00 Biblioteca Ezio Alberione

Incontro con Silvia Dai Prà "Senza Salutare nessuno" ed. Laterza



Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica "Ezio Alberione" tel. 0171/735514 e-mail: biblioteca.chiusadipesio@gmail.com