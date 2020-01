Buone abitudini a tavola per aiutare il pianeta: serata a Boves

E' stata organizzata per mecoledì 22 gennaio, all'interno del progetto #ecoboves di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, una serata informativa sulle buone abitudini a tavola per aiutare il pianeta.

Inoltre la Consulta delle Famiglie di Boves, come lo scorso anno, ha iniziato a raccogliere su una pagina web le iniziative per le famiglie che si svolgeranno in estatein città (campeggi, estate ragazzi, attività varie) con l'intento di fornire a tutte le famiglie informazioni sulle attività possibili. La compilazione di questa pagina avviene "per passaparola", da segnalazioni di utenti. "Vi chiediamo quindi di aiutarci segnalandoci iniziative mancanti in modo da potere integrare la pagina (in questo momento sono presenti solamente le date dei campeggi parrocchiali di Saretto) all'indirizzo https://www.consultafamiglieboves.it/attivita-estate-2020-boves/ "