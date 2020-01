Bra, secondo appuntamento dell’anno con l’Alzheimer Cafè

A Bra è di nuovo tempo dell’Alzheimer Cafè, prodotto dalla sinergia del Comune con l’Associazione La Cordata: uno spazio gratuito dedicato ad attività di stimolo e socializzazione per il paziente ed a proposte di supporto ai familiari.

L’evento, in programma venerdì 24 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 3), sta registrando un grande successo di partecipazione, permettendo di condividere esperienze e problematiche tra persone nella stessa situazione. Ed è proprio questo uno dei principali obiettivi dell’Alzheimer Cafè: non solo aiutare i malati, ma soprattutto creare una comunità amica che si possa autosostenere scambiandosi consigli, osservazioni e anche di più.