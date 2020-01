A Savigliano, con il progetto ESSICCA, un laboratorio e un corso per l'essicazione delle erbe

Il 7 febbraio e il 2 e 3 marzo, l'Associazione Terre dei Savoia, grazie al progetto InterregAlcotra ESSICA, è promotrice di due momenti di formazione dedicati ai giovani imprenditori interessati alla lavorazione delle erbe aromatiche.

Venerdì 7 febbraio si terrà un incontro formativo, gratuito e aperto a tutti gli interessati (previa iscrizione) all'interno del laboratorio ESSICA (via Antica Contrada delle Beccherie 3, a Savigliano): dalle 9 alle 13 sono previsti vari interventi sulle tecniche di essiccazione, sanitizzazione e di confezionamento delle erbe aromatiche al termine dei quali seguirà una dimostrazione pratica.

Il corso didattico del 2 e 3 marzo (che si svolge in Alta Provenza) è invece destinato ai primi 15 operatori della filiera delle erbe aromatiche o dell'essiccazione di prodotti agroalimentari, con sede nelle province di Cuneo, Torino, Aosta e Imperia. Le due giornate di formazione comprendono, oltre al viaggio e al soggiorno, anche visite ad aziende locali e momenti di scambio e confronto con produttori e tecnici di filiera francesi.

ESSICA nasce per promuovere e supportare lo sviluppo della lunga tradizione piemontese (e dell'Alta Provenza) nella produzione di piante officinali. Aziende e imprenditori interessati alle nuove tecniche di conservazione di principi naturali fito-terapici possono accedere agli studi e alle tecnologie sviluppati da tre istituzioni tra Italia e Francia, partner insieme a Terre dei Savoia: Università di Torino DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimetari); FranceAgriMer* (Etablissement National des Produits de l'Agricolture et de la Mer) e Crieppam* (Centre Régionalisé Interprofessionnel d’Expérimentation en Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales).

ESSICA è sostenuto dal programma europeo ALCOTRA (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera) nell'ambito dell'Innovazione applicata (Asse I) per favorire l'evoluzione e dunque la crescita di questo settore avvicinando imprese e soggetti che svolgono servizi di ricerca e dando vita a poli d'innovazione.