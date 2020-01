La Granda protagonista ai "Soliti Ignoti" con due concorrenti: Giovanni Panzera e Viviana Germano

Nella puntata di ieri 19 gennaio un concorrente di Peveragno; stasera 20 gennaio ancora protagonista la provincia di Cuneo in tv, su Rai1, nella trasmissione i "Soliti ignoti" condotta da Amadeus.

Tra i concorrenti, infatti, c'erano Giovanni Panzera, 54enne documedntarista cuneese, noto per i suoi viaggi e soprattutto per gli splendidi documentari realizzati in diverse aree del mondo, dedicati soprattutto alla natura e alla sua bellezza. Di recente ha realizzato un film dedicato ad una dxelle ultime imprese realizzate, la traversata delle Alpi in bicicletta, in totale autonomia energetica.

Non solo Cuneo, ma anche Barolo era rappresentata in tv. Con Viviana Germano, passata dal patinato mondo della moda e del design a quello dell'agricoltura, ma senza lavorarci troppo, occupandosi, infatti, di agricoltura sinergica nella terra del re dei vini.

In questo modo di coltivare la terra, biologico, è proprio la terra che lavora, facendo quasi tutto da sè.

La concorrente in gara, che doveva indovinare le varie professioni, non ha indovinato quella di Viviana, perdendo così più di 200mila euro, mentre ha indovinato quella del documentarista di Cuneo.