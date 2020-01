Bra, banale incidente causa momenti di passione lungo la Salita degli Orti

Il mezzo fermo sulla rotatoria all'incrocio tra via Vittorio Veneto e via Cuneo

Si sono risolte dopo lunghi minuti di attesa le lunghe code causate nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio, in via Vittorio Veneto a Bra, in corrispondenza della rotatoria all’incrocio con via Cuneo.

A causare le difficoltà nella circolazione lungo il trafficato tratto urbano della Statale 231 era stato un autotreno, fermatosi proprio al centro della rotatoria in seguito al lieve incidente che aveva coinvolto lo stesso mezzo pesante e un’autovettura.

In conseguenza del sinistro il conducente del Tir aveva voluto attendere sul posto l’arrivo della Municipale per i rilievi del caso, causando in questo modo il formarsi di lunga coda di veicoli, allungatasi sino ai piedi della Salita degli Orti.

Il pronto arrivo di una pattuglia della Municipale ha quindi consentito di rimuovere il mezzo e di risolvere un fermo della circolazione che ha creato non pochi disagi a diverse decine di pendolari e autotrasportatori.