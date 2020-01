La scelta di Enrico, che a 20 anni decide di allevare pecore sambucane a Vinadio

Enrico Fabiano ha solo 20 anni ma le idee le ha ben chiare. E, in un momento in cui si sente solamente dire “i giovani se ne vanno dalla montagna, il lavoro non c’è più“, la sua è decisamente una scelta controcorrente.

Residente a Vinadio, ha infatti aperto un nuovo allevamento di pecore sambucane. Ad annunciarlo, con orgoglio, il Consorzio per la valorizzatone della razza ovina sambucana “l’Escaroun”, l’Unione Montana Valle Stura e l’Ecomuseo della Pastorizia, che evidenziano come questo giovane creda nella montagna e nelle sue potenzialità e abbia scelto di crearsi un futuro in Valle Stura.