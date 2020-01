Cuneo, Federico Borgna chiarisce: "La proprietà del PUF non cambia dal 2005. Ma sarà necessaria una riflessione sul suo destino"

La domanda espressa dalla consigliera Maria Luisa Martello in consiglio comunale nella serata di ieri (lunedì 20 gennaio), in sostanza, è una sola: il Palazzo degli Uffici Finanziari di Cuneo è stato venduto?

La richiesta di aggiornamenti in merito alla – annosa, si può dirlo senza timore – vicenda riguardante l’immobile di via Bongioanni ha permesso alla consigliera di ricordare come il PUF sia stato, sin dalla sua costruzione, un corpo estraneo non esattamente “ben digerito” dalla popolazione, situazione che lo stato di degrado in cui versa il rivestimento esterno (con eventuale pericolo per pedoni e automobili di passaggio e parcheggiate) non aiuta certo a migliorare.

La risposta del sindaco Federico Borgna non ha lasciato spazio ai dubbi: “Sulla vicenda l’amministrazione non è informata di nulla perché nulla è successo”.

“Il PUF, sin dal 2005, è di proprietà del Fondo Immobili Pubblici (FIP), a sua volta di proprietà della Banca Finnat Euramerica SpA. Ad oggi la proprietà non è mai mutata e questa è informazione di pubblico dominio, verificabile sul sito della società privata controllata dalla banca InvestiRE SGR SpA. In esso il PUF figura tra i cespiti, appunto, di proprietà del fondo insieme ad altri due: la sede della Motorizzazione di Madonna dell’Olmo e un’area di 192 metri quadrati su due piani in via Peveragno”.

“La zona del PUF, dal punto di vista della sicurezza, è ed è sempre stata presidiata dall’amministrazione della Città e questo è indubbio: le ordinanze già firmate in passato sono lì a testimoniarlo. E se necessario se ne faranno delle altre” ha proseguito il sindaco.