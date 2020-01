Davide Domenico Barra è il nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione del Monviso

Davide Domenico Barra è il nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione montana dei Comuni del Monviso.

Succede a Ferdinando Boccon, che ha guidato il servizio sino al 31 dicembre 2019. Il passaggio di consegne è infatti la conseguenza dell’uscita dall’Ente Unione del Comune di Revello, alla quale abbiamo, nel corso dei mesi, dedicato ampio spazio.

Barra, 45 anni il prossimo 11 maggio, è in forza alla Polizia locale dal 22 agosto del 2014. Dopo un primo periodo a tempo determinato, il 1 giugno 2017 è stato riconfermato a tempo indeterminato, entrando a pieno titolo nella pianta stabile dell’Ente.

Con la riorganizzazione dell’organigramma del personale dell’Unione, a Barra sono state affidate le responsabilità, oltre che del servizio di Polizia locale, anche della Protezione civile e dell’Ambiente.

Barra è laureato in Economia aziendale, in attesa di discutere la tesi di laurea magistrale in Scienze economiche.

Il 18 dicembre ha terminato, sostenendo il test finale e ottenendo il massimo delle valutazioni, il corso di qualificazione per il ruolo di commissari tenutosi alla Scuola di Polizia locale “R. Bussi” di Torino, una delle quattro storiche scuole per l'addestramento della Polizia municipale d'Italia.

Con il passare degli anni, Davide Domenico Barra ha avuto modo di farsi apprezzare per la sua competenza, preparazione e gentilezza: sia a Paesana (così come l’agente scelto Cristina Bruno con la quale condivide l’ufficio), sia in altri comuni della Val Po, come Crissolo ed Envie, dove svolge servizio.

Con la “promozione” a comandante, guiderà la Polizia locale, con le relative problematiche, la Protezione civile e il servizio Ambiente dei nove Comuni che fanno parte dell’Unione.

“Siamo molto soddisfatti per il riconoscimento professionale ottenuto da Davide – ci ha detto il sindaco di Paesana Emanuele Vaudano -: i nuovi incarichi saranno sicuramente gravosi, ma ha sempre dimostrato grande dedizione.

Gli formulo quindi a nome dell’Amministrazione gli auguri di buon lavoro, che estendo anche a Valeria Bosio e Andrea Caporgno, gli altri due responsabili del servizio in capo al nostro Comune, che ringrazio per l’impegno quotidiano”