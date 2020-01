Fossano: c’è ancora tempo per iscriversi al “progetto SMS”

C’è ancora qualche giorno di tempo per presentare la propria candidatura per partecipare al progetto SMS, un percorso proposto dall’associazione Caracoll in collaborazione con l’ASL CN1 e i comuni di Fossano e Savigliano per un uso più efficace dei profili social.

Per partecipare occorre inviare un video al numero 329/8530839 della durata massima di 1 minuto in cui si precisino: nome e cognome, età, residenza, scuola o lavoro, hobby e passione e perché si sia interessati al progetto.

I video saranno visualizzati da uno staff di esperti che selezioneranno i partecipanti al corso, gratuito, che si svolgerà in cinque pomeriggi tra febbraio e maggio.

Per maggiori informazioni è possibile utilizzare il seguente link: https://wa.me/393298530839

Ecco il video trailer del corso: