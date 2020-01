Palazzo Lascaris ha ricordato Giacomo Rossi, ex consigliere regionale e assessore provinciale

Palazzo Lascaris ha ricordato Giacomo Rossi, consigliere regionale originario di Magliano Alpi scomparso a fine dicembre all’età di 84 anni.

Commerciante di prodotti vinicoli, il presidente del Consiglio Regionale Stefano Allasia ne ha voluto ricordare il percorso politico. “Assessore della provincia di Cuneo alle attività economiche -ha spiegato- dal 1990 al 1995, era stato eletto in Consiglio Regionale nel 1995, per rimanervi per due legislature”.

“Chi ha conosciuto Giacomo – ha aggiunto Allasia – aveva imparato ad apprezzarlo come un uomo vicino al territorio e lo ricorda come una persona semplice e schietta”.

L’aula ha poi fatto un minuto di silenzio per ricordarlo.