Progetto "Stepping": dal GAL Mongioie due milioni di euro per interventi di risparmio energetico in nove comuni

Il progetto Stepping, cofinanziato dal Programma Europeo InterregMED, ha promosso la diffusione di contratti di prestazione energetica (contratto EPC – Energy Performance Contract) come strumento per l’attivazione di investimenti di efficienza energetica degli edifici pubblici, coinvolgendo nove partner di sette paesi europei, tra cui la Regione Piemonte.

Il G.A.L. Mongioie che ha concorso al progetto e ne è stato beneficiario, grazie al supporto tecnico della Regione Piemonte e del partner tecnico Enviroment Park, giovedì 9 gennaio 2020, ha lanciato il bando di gara mediante procedura aperta per la selezione di un ESCO per la riqualificazione energetica di ben 14 edifici appartenenti a 9 Comuni del G.A.L. Mongioie, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro.

I Comuni interessati che hanno aderito al progetto presentato dal G.A.L. nel dicembre 2018 e che oggi risultano beneficiari dell’intervento di riqualificazione energetica completamente a costo zero, sono:

- Garessio con la Scuola elementare, palazzo Vicary

- Monastero di Vasco con il Palazzo Municipale, palazzo Dho, uffici ed associazioni

- Niella Tanaro con il Palazzo Municipale

- Ormea con la Scuola d’infanzia di Via Martinetto

- Pamparato con le Scuole in frazione Serra, la Casa di Riposo Garelli e Sciandra, il Condominio solidale in Via Villa

- Roburent con il Palazzo Municipale, l’edificio polifunzionale in Via Uranio, la Scuola d’infanzia in Via Uranio

- Roccaforte di Mondovì con il Palazzetto dello Sport Palaellero

- Saliceto con il Palazzo Municipale

- San Michele Mondovì con il Palazzo Municipale

Si tratta di edifici che presentano elevati consumi energetici e che necessitano di interventi significativi di riqualificazione energetica.

Il contratto EPC lanciato dal G.A.L. giovedì scorso, prevede che l’aggiudicatario della gara si impegni ad eseguire una serie di interventi e servizi mirati al miglioramento degli edifici con l’obiettivo di raggiungere un risparmio energetico minimo garantito rispetto ai consumi storici.



Il costo delle opere di intervento sarà sostenuto al 100% dalla ditta aggiudicataria, senza alcun tipo di spesa a carico del Comune.

La ditta aggiudicataria recupererà il costo di tutti gli interventi di risparmio energetico effettuati capitalizzando, per alcuni anni, il risparmio conseguito con la riqualificazione energetica derivante dagli stessi interventi eseguiti.

“Il primo obiettivo del lavoro del Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie è da sempre la concretezza. A comunicati e convegni anteponiamo progetti e realizzazioni concrete per il territorio e per le imprese. Il sistema dei finanziamenti, soprattutto quelli europei, è considerato particolarmente difficile e burocratico. Quello che il G.A.L. Mongioie è riuscito a realizzare in questi anni smentisce questa valutazione. È necessario comunque un puntuale, efficiente e costante lavoro nel rispetto di tempistiche ben definite. Un compito certamente non facile ma i risultati conseguiti, reali sostegni alle Amministrazioni locali ed alle imprese, ripagano dell’impegnativo lavoro che si deve svolgere. Il progetto STEPPING ne è un tangibile esempio" afferma Beppe Ballauri presidente del G.A.L.

