Saluzzo, aperto il bando per il servizio bar temporaneo durante il 92° Carnevale

La Fondazione Amleto Bertoni, in occasione del 92° Carnevale di Saluzzo, lancia il bando per la fornitura e l'attività di somministrazione bevande (servizio bar, secondo quanto permesso dalle normative vigenti) presso due postazione coinvolte dalla manifestazione: le Scuderie B della ex Caserma Musso e il Pala CRS in al Foro Boario in via Don Soleri.

Le giornate in cui è previsto il servizio bar sono sabato 15, giovedì 20 e sabato 22 febbraio.

Da programma "giovedì grasso" (il 20) si svolgerà la serata danzante nelle antiche Scuderie della Fondazione Bertoni, serata ad ingresso libero con inizio servizio somministrazione bar dalle 20.

Sabato 15 e 22 febbraio sono invece in programma al Pala CrSaluzzo i veglioni di Carnevale (ingresso a pagamento 5 euro).

Secondo le indicazioni del bando l’acqua dovrà essere esclusivamente Acqua Eva e sarà l’appaltante a fornirla al vincitore.

Per ogni dettaglio è consultabile il bando https://fondazionebertoni.it/bandi/.

Le domande dovranno essere presentate entro le 12 di giovedì 30 gennaio.