Bicipolitana e buone pratiche... qualche semplice consiglio per pedoni, ciclisti e automobilisti

Fare cultura all’uso della bicicletta è anche uno degli obiettivi che l'A.I. Cuneo Team si è prefissata di raggiungere. Bisogna educare dai più piccoli all’uso della bicicletta, sensibilizzare alla mobilità ciclistica, invitare a cambiare il proprio atteggiamento, convincere la popolazione a usare bici e trasporti pubblici. Il tutto nel rispetto reciproco degli spazi di propria pertinenza. Allora abbiamo pensato a una serie di semplici norme che pedoni, ciclisti e automobilisti potrebbero scegliere di considerare.



Per pedoni/automobilisti

1. La pista ciclabile è delle biciclette.

2. Non sostare sulla pista ciclabile.

3. Uscite dalle automobili in maniera consapevole.

4. La pista ciclabile è una strada, non guardare prima di attraversarla è pericoloso.

5. Attenzione ai campanellini: il campanello è un avvertimento di un pericolo imminente.

Per ciclisti

1. IlIuminatevi d’immenso, attrezzate le bici con le dovute misure di sicurezza.

2. Attenzione ai sensi unici, non andate in senso contrario.

3. Il marciapiede non è una pista ciclabile se non negli spazi definiti.

4. Affrontate i semafori rossi con cautela.

5. Modera la velocità in città.

6. Cellulare e cuffiette limitano la percezione del pericolo e potrebbero nuocere gravemente alla tua salute.



“Se pianifichiamo per le persone e per i luoghi avremo persone e luoghi vivibili”