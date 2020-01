Anche a Bra la “Domenica della Parola”: lettura del Vangelo di Matteo ai Battuti Neri il 26 gennaio, ore 15.30

La Giornata è stata istituita con la lettera apostolica in forma di motu proprio “Aperuit Illis” del 30 settembre 2019, memoria liturgica di San Girolamo nell’inizio del 1600° anniversario della morte. Il titolo è ispirato dal versetto del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli mentre sono radunati insieme: “ Allora aprì loro (aperuit illis) la mente all’intelligenza delle Scritture ”. Il Papa, nel documento, stabilisce che la terza domenica del tempo ordinario, ogni anno, sia dedicata alla “celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. L’iniziativa nasce direttamente dall’Anno Santo Straordinario della Misericordia, con lo scopo di rimettere la Parola di Dio al centro della vita della Chiesa.

Sarà un giorno speciale, da vivere in modo solenne, ma anche semplice, nella condivisione fraterna e nella consapevolezza di “possedere” un dono prezioso: è la Domenica della Parola, voluta da papa Francesco per riscoprire il valore e la centralità delle Sacre Scritture

Durante la presentazione ufficiale, l’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione ha ricordato come non sia sufficiente avere in casa una Bibbia carica di polvere: “ Bisogna recuperare il tempo perduto. Il popolo ha diritto ad ascoltare la Parola di Dio e a riceverne una spiegazione coerente, non di quello che il sacerdote pensa in quel momento”.