Nel 2019 a Fossano 697 automobilisti sanzionati per essere passati con il semaforo rosso

Come di consueto la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, è stata l’occasione per fare il punto sull’attività della Polizia Locale di Fossano nell’anno appena trascorso.

Sono state 9731 le sanzioni elevate nel 2019, in netto aumento rispetto alle 7079 del 2018. A fronte di queste sanzioni l’importo accertato è stato di 875.964 Euro e l’incasso di 547.688 Euro.

Nello specifico sono stati 745 i verbali per eccesso di velocità a fronte di 109 servizi specifici nell’arco dell’anno. 697 persone sono state sanzionate per aver passato un semaforo con il rosso: “un dato preoccupante se si pensa alla pericolosità di passare con un semaforo rosso” ha detto il comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti. 50 persone sono state trovate con una revisione scadute mentre sono stati 42 i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione. Anche in questo caso il Comandante Cuniberti ha sottolineato come si tratti di un dato in preoccupante aumento.

Altre sanzioni sono state elevate per mancate comunicazioni dei dati del conducente, non osservanza dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza e guida con il telefonino. Complessivamente sono state 1465 le sanzioni per divieto di sosta, 1920 quelle per inosservanza della zona blu o della zona disco e 129 per parcheggio in zone di carico e scarico: “abbiamo aumentato il controllo sulle aree di carico e scarico con la nuova area pedonale per favorirne l’uso corretto. Ricordo – ha aggiunto il comandante – che la sosta nelle aree di carico e scarico è riservata ai veicoli commerciali”.

Per quanto riguarda la detestabile abitudine di occupare senza averne diritto i parcheggi per disabili sono stati 138 i contrassegni rilasciati nel corso dello scorso anno, 83 le sanzioni per soste non autorizzate e c’è stato un caso di avvio di procedimento penale per un automobilista che continuava ad utilizzare il contrassegno di una persona deceduta.

Oltre alle sanzioni economiche, le sanzioni accessorie hanno riguardato 323 rimozioni forzate, 44 sequestri di autoveicoli, 5 fermi amministrativi e 8001 punti decurtati.

Come ogni anno Cuniberti ha evidenziato come il personale del comando di Polizia Municipale si occupino anche della gestione di 156 mercati settimanali, 12 mercati dei piccoli animali; 10 mercatini dell’antiquariato oltre ai mercatini natalizi e a San Giovenale con un numero di 4 agenti coinvolti in media per ogni servizio oltre ad occuparsi anche di controlli in edilizia in sinergia con altri uffici.

Uno dei temi maggiormente dibattuti al giorno d’oggi è quello del controllo del corretto conferimento dei rifiuti. Su questo tema sono stati 45 i servizi specifici che hanno portato a 6 sanzioni; 67 i controlli del rispetto della normativa sulla conduzione dei cani e il conferimento delle deiezioni con 10 sanzioni comminate; 18 gli interventi per tematiche ambientali e 15 gli interventi in sinergia con l’ASL per animali rinvenuti sul territorio.

I servizi di regolamentazione degli ingressi e delle uscite dalle scuole, in sinergia con gli ausiliari di vigilanza, i cosiddetti nonni vigile, sono stati 1354; 179 i servizi ai funerali; 38 i servizi di viabilità per processioni e competizioni, 34 gli interventi a supporto di altre forze di polizia e 318 gli interventi specifici attinenti il Codice della Strada.

In aumento anche il numero di ordinanze di Polizia Locali: 450 le ordinanze e 426 le autorizzazioni e le concessioni firmate.

Complessivamente la Polizia Locale è intervenuta in occasione di 82 sinistri stradali di cui 36 con 52 feriti.

Altro tema di particolare importanza per i fossanesi è quello della tangenziale: “Spesso si dice che nessuno controlla se i camion rispettano il divieto di transito, ma nel 2019, oltre al monitoraggio quotidiano sono stati 163 i servizi dedicati. Complessivamente sono stati sanzionati 42 camionisti. Tenete conto che non si intercetta più di un mezzo a servizio perché si avvisano con le radio. Non è dunque proprio un modo di fare cassa, ma di prevenire il transito da parte dei mezzi pesanti” ha sottolineato Cuniberti.

Confermate 120 ore di educazione stradale nelle scuole che hanno coinvolto oltre 1500 ragazzi delle scuole di tutti gli ordini e grado.

In materia di controllo del territorio, particolarmente per quanto riguarda le frazioni e i borghi, sono stati eseguiti 416 presidi, 145 servizi specifici per la prevenzione dei furti e sono stati ispezionati 54 veicoli sospetti.

I controlli delle aree pedonali e dei parchi sono stati 146; 55 gli interventi inerenti il rispetto delle norme di buona convivenza, 1604 i controlli di pubblica sicurezza.

Il Comandante Cuniberti ha sottolineato come ci siano alcune attività che vengono svolte quotidianamente: il presidio appiedato del centro storico, della stazione ferroviaria e del parcheggio sotterraneo oltre ad attività di controllo sulle attività di accattonaggio oltre alla quotidiana collaborazione con i Carabinieri e con le altre forze dell’ordine.

Sul versante della pubblica sicurezza sono stati 305 i posti di controllo con 1912 veicoli controllati e 2143 persone fermate o controllate.

Erano 16 lo scorso anno le persone in servizio, due in meno del 2018, che hanno svolto 22002 ore di lavoro, 678 pattuglie su strada con una proporzione del 31% di attività di comando e di ufficio e il resto sul territorio.

Anche in materia di polizia giudiziaria ci sono stati coinvolgimenti per la Polizia Locale con 64 denunce all’autorità giudiziaria, 25 querele ricevute, 246 accertamenti e notifiche di polizia giudiziaria e 389 denunce di smarrimento e altri provvedimenti interessanti la banca dati interforze.

E i parcheggi? L’incasso da zona blu è sostanzialmente stabile: 319mila Euro contro i 317mila dell’anno precedente e 44mila Euro derivanti dagli abbonamenti. La novità dello scorso anno è stata l’ingresso in vigore, nell’estate della Neos App per gestire il pagamento delle soste con lo smartphone.

L’altra grande novità dell’anno scorso è stata l’entrata in vigore dell’area pedonale per la quale sono state comminate 1782 sanzioni: “Preso in senso assoluto è un numero che sembra alto, ma se si pensa che erano oltre 1000 i passaggi giornalieri nella sola via Cavour, 9 sanzioni in media al giorno sono il segnale che l’isola pedonale è ben segnalata e la zona è stata ben presidiata” ha sottolineato Cuniberti.

La conferenza stampa di ieri, lunedì 20 gennaio, è stato l’occasione per il comandante Cuniberti, il sindaco di Fossano Dario Tallone, il vicesindaco Giacomo Pellegrino e il consigliere comunale e senatore Giorgio Maria Bergesio di conferire dei "compiacimenti” agli agenti che si sono distinti nel corso dello scorso anno.

Per il 2019 sono stati premiati gli agenti scelti Simona Bruno e Pierpaolo Bruno “per la professionalità e la prontezza operativa di intervento, che scongiurava il tentato suicidio di una persona in grave stato confusionale, afferrandola mentre cercava di lasciarsi cadere da un cavalcavia sui binari sottostanti”. Il secondo compiacimento è stato attribuito all’agente scelto Andrea Deganello: “per la professionalità e la collaborazione fattiva con la squadra mobile della Questura di Cuneo, conclusasi con l’arresto nella flagranza del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti di un cittadino italiano”.

L’ultimo attestato di stima è stato conferito all’ispettore Aldo Bravo, all’ispettore Gabriele Ghibaudo, all’agente scelto Germano Morra, all’agente scelto Giuseppe Tornavacca e all’agente scelto Andrea Deganello: “per la professionalità e l’impegno profuso in occasione del fermo, nonostante la resistenza attiva e la fuga, di due extracomunitari prluripregiudicati, di cui uno destinatario di procedimento di espulsione dal territorio nazionale, trovati in possesso di oggetti di provenienza furtiva”.

La sala consiliare era piena ieri sera. Erano infatti presenti le autorità militari, le scuole, le associazioni di categoria e di volontariato ringraziate profusamente per il loro impegno sia dagli amministratori comunali sia dal comandante.

“Questi riconoscimenti sono per tutti voi, che siate sul territorio o in ufficio – ha detto il sindaco Tallone – ognuno di voi, anche chi è in ufficio, collabora attivamente al lavoro di tutto il Comando. L’amministrazione sarà sempre a vostra disposizione per consigliarvi e sostenervi”.

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare i tre nuovi agenti, vincitori di concorso, in servizio dal 31 dicembre scorso.