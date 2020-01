Incidente sulla statale 231 a Fossano: grave un uomo di 36 anni, tangenziale bloccata verso Bra

AGGIORNAMENTO: la persona coinvolta nel sinistro è un uomo di 36 anni, M.M., è in condizioni molto gravi ed è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo.

Incidente stradale - macchina fuori strada - in questo momento a Fossano, sulla statale 231. I soccorsi sono in arrivo sul posto, in particolare l'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco di Cuneo e di Fossano, oltre alle forze dell'ordine (carabinieri e polizia locale).

C'è una persona incastrata nell'unico veicolo coinvolto. La tangenziale verso Bra è bloccata dall'ingresso di via Villafalletto e chiusa al traffico.