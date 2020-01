Parcheggia l'auto a Mondovì Piazza e la ritrova incidentata: la polizia locale individua il colpevole

"Non disponendo di riferimenti di alcun tipo in relazione al conducente del veicolo - spiega la nostra lettrice - ho contattato telefonicamente la polizia locale di Mondovì. Sin dall'inizio ho riscontrato grande gentilezza e professionalità da parte dell'Ispettore Bianco, che mi ha suggerito di sporgere denuncia scritta presso il Comando, in modo tale da poter avviare un'adeguata istruttoria" .

Un consiglio seguito alla lettera da Simona, che, martedì 7 gennaio 2020, è tornata a Mondovì proprio per denunciare l'accaduto. Di certo, non si attendeva di essere ricontattata a stretto giro di posta e, inoltre, che le venissero fornite notizie positive: "Lunedì 20 gennaio - prosegue - ho ricevuto la telefonata dell'Ispettore Bianco, che mi ha comunicato che le indagini hanno condotto all'identificazione del conducente del mezzo che ha urtato la mia macchina" .

L'episodio viene commentato così dal sindaco di Mondovì, Paolo Adriano: "Accanto all'attività di vigilanza e di cura dell'osservanza delle Leggi, il corpo di polizia locale svolge un'attività fondamentale nel campo della tutela e della sicurezza dei cittadini. Colgo l'occasione per ringraziare il Comando e gli agenti per la professionalità e l'impegno che ogni giorno mettono a servizio del territorio. La videosorveglianza si è dimostrata uno strumento fondamentale per l'individuazione del mezzo coinvolto: anche da questo punto di vista continuerà l'impegno per promuovere sempre più la guida responsabile e i comportamenti corretti al volante".