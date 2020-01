Tir fora il serbatoio sulla SS 21 a Demonte: vigili del fuoco e carabinieri sul posto

E' in corso un intervento dei vigili del fuoco in questo momento a Demonte, sulla SS 21, dove un tir ha forato il serbatoio del gasolio impattando contro un muretto mentre transitava in via Divisione Alpina Cuneense verso piazza Mazzini.

La manovra che ha provocato l'urto, come hanno spiegato alcuni testimoni, sarebbe stata conseguenza del fatto che il mezzo in salita sia stato costretto a stringere la curva in quanto, in senso contrario, proveniva un altro mezzo pesante.

Sono stati allertati anche i carabinieri della locale stazione e i tecnici Anas per la pulizia della sede stradale, dove si è riversato il carburante.

L'episodio, inevitabilmente, riaccenderà le polemiche sul continuo via via di tir, centinaia ogni giorno, che transitano per il centro del paese.