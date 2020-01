In aumento i noleggi di macchinari per movimentazioni e lavori stradali

Negli ultimi anni sembrerebbe esserci un'inversione di tendenza in molte zone d'Italia: dopo le molte lamentele riguardanti la scarsa condizione delle strade e della viabilità, sempre più spesso vengono attuati dei lavori per cercare di risolvere questo problema.

Si tratta di interventi molto costosi, dove a risultare particolarmente onerosi sono gli investimenti necessari per le attrezzature e i macchinari per i lavori stradali. Per questo motivo, molte imprese si stanno rivolgendo sempre più spesso ad aziende specializzate nel noleggio di questo tipo di articoli, dai macchinari per la movimentazione, ai rulli compressori, ed in generale a tutto ciò che serve per i lavori stradali. Una delle aziende leader in questo settore è senza dubbio Giffi Noleggi che mette a disposizione del cliente un gran numero di macchine professionali, da scavatori a motocarriole, aiutando così imprese e privati nei propri lavori.

I macchinari più utilizzati nei lavori stradali

Un macchinario che sicuramente non può mancare quando si effettuano interventi di tipo stradale è il rullo compressore. I rulli compressori sono infatti necessari per compattare il terreno alla necessità: ciò li rende senza dubbio uno dei macchinari più utilizzati in tutti i cantieri.

Le finitrici sono un altro strumento ampiamente diffuso in occasione di lavori al manto stradale: sono infatti essenziali per creare il primo strato di base del terreno, senza il quale non si potrebbe procedere nel lavoro.

Ovviamente non possono mancare nemmeno le macchine per il movimento della terra, come le mini pale o mini escavatori, tra le proposte di Giffi Noleggi più richieste: a disposizione vi sono diversi modelli, sia gommati che con cigoli, che si differenziano anche per peso, altezza di scarico e forza di strappo, rispondendo così alle esigenze di ogni cliente. Sul sito di Giffi Noleggi sono disponibili per il noleggio anche un gran numero di accessori di ricambio per questa tipologia di macchinari, nonché motocarriole.

Escavatori e mini escavatori non vengono impiegati soltanto per scavare, come si potrebbe pensare, ma risultano particolarmente utili anche per quanto riguarda operazioni come quelle di carico e scarico o di compattamento del terreno.

Acquisto o noleggio: cosa scegliere

Ovviamente, l'alternativa al noleggio è l'acquisto. Non sempre è facile capire quale delle due soluzioni sia più conveniente per le proprie esigenze. Negli ultimi anni, i dati sottolineano come sempre più imprese e privati si affidino al noleggio invece che all'acquisto.

I vantaggi del noleggio sono molti, in particolare per chi deve impiegare saltuariamente ma obbligatoriamente determinati macchinari: col noleggio non ci si deve fare carico degli ingenti costi d'acquisto e di manutenzione, dato che saranno ovviamente a carico dell'azienda.

Inoltre, tra un uso e il successivo, si ha la possibilità di poter cambiare il macchinario qualora, per necessità, si debbano soddisfare esigenze diverse, oppure semplicemente nel caso in cui si abbia voglia di provarne uno nuovo.

Infine, molto spesso i costi del noleggio riservano veri e propri affari: noleggiando più macchinari dalla stessa ditta o per un lungo periodo, ad esempio, è molto probabile che il prezzo giornaliero del noleggio cali sensibilmente.

Questi sono i principali vantaggi per cui molte persone e numerose aziende sono più propense ad optare per il noleggio e che stanno portando il settore a crescere costantemente negli ultimi anni.