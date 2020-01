Linea Azzurra: noleggio pullman per gite scolastiche su misura

Le gite scolastiche sono sempre un'esperienza unica e indimenticabile per gli studenti. Spesso è anche un puzzle organizzativo per gli insegnanti. Dovete pensare a tutto: alloggio, pasti, attività ... e, naturalmente, trasporto. Non mancano le idee, ma sfortunatamente il budget è spesso molto limitato e dovete essere pieni di risorse per ottimizzare il tutto.

Tra tutti i mezzi di trasporto disponibili, il pullman è senza dubbio il più adatto e pratico per i viaggi di gruppo. I prezzi offerti dagli operatori di autobus professionisti sono molto interessanti e il noleggio di un autobus presenta molti vantaggi significativi.

Noleggiare un pullman con autista è la scelta giusta, poiché potrete scegliere soluzioni su misura completamente adattate alle vostre esigenze e flessibili, al fine di farvi beneficiare di una gita scolastica eccezionale in condizioni ottimali di sicurezza e comfort.

Potrete scegliere voi stessi il punto d'incontro per la partenza (ad esempio davanti alla scuola) e stabilire il vostro itinerario personalizzato con l'autista. Non esitate a pianificare tappe culturali lungo il cammino! L'autista vi accompagna dove volete. Niente più viaggi noiosi dalla stazione o dall'aeroporto! Un altro vantaggio: non dovete più preoccuparvi dei bagagli, infatti, tutto è al sicuro nella stiva del pullman.

Il servizio di noleggio pulmini per gite con autista offerto da Linea Azzurra, vi garantisce un viaggio agevole grazie a servizi di qualità. Comfort, sicurezza e professionalità sono un requisito indispensabile. Così potrete godervi il viaggio per rilassarvi, o iniziare le vostre attività e intrattenimento con gli studenti prima ancora di raggiungere la destinazione.

A seconda del servizio scelto, è possibile mantenere il pullman per tutto il soggiorno. Il vostro autista vi accompagnerà in tutte le uscite con i vostri studenti.

Tutti i mezzi sono climatizzati e offrono accesso WiFi. Per garantire un comfort ottimale, molti di essi (a seconda del modello) sono dotati di opzioni aggiuntive come un microfono per commentare il viaggio o fare un annuncio, un lettore DVD / TV, prese di corrente e prese USB, servizi igienici, sedili reclinabili e molto altro ancora.