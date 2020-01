Un laboratorio prezioso per chi deve “fare casa” o qualsiasi ristrutturazione abitativa

Vicina a compiere 50 anni di attività, la Savimacos di Savigliano nasce nel 1972 come produttrice di manufatti e pavimentazioni in graniglia. Erano gli anni 70 e la forte crescita economica portò ben presto l’azienda a decidere di proporre anche la vendita di pavimenti e rivestimenti, arredo bagni, caminetti e stufe. Con il passare degli anni venne inoltre notevolmente ampliata la gamma dei prodotti introducendo la lavorazione di pietre, marmi e graniti, e fu creato un laboratorio con personale altamente specializzato, un vero fiore all’occhiello del territorio.

Ancora oggi, grazie a macchinari a controllo numerico, frese di precisione, lucidacoste e gru a bandiera con ventose che permettono di lavorare con velocità e precisione, ogni processo produttivo è guidato da una profonda preparazione e conoscenza delle tecniche e dei materiali. Ed è così che vengono realizzati, perfettamente personalizzati alle esigenze dei clienti, i numerosi manufatti in pietra, granito e marmo quali soglie, stipiti e davanzali sagomati, con finitura fiammata, spazzolata, levigato lucida, o quanto necessario in ogni tipo di abitazione. Inoltre, l’esperienza e la capacità di personalizzazione sono messi a disposizione per pavimenti interni ed esterni, con la possibilità per privati ed aziende edili, di avere in Savimacos un partner alla ricerca continua di materiali sempre attuali, in grado di offrire un'ampia scelta di materiali per pavimenti, dal gres porcellanato smaltato o colorato in massa, ad una vasta gamma di cotto e marmi naturali per interni ed esterni, a completi assortimenti di parquet in legno.

Una immensa passione che non si ferma di fronte a nulla e che va ad arricchire ogni giorno l'esperienza maturata, consentendo di fornire un servizio aggiuntivo sempre più completo per ogni tipo di lavorazione, anche le più difficili, come ad esempio, l'esecuzione di scale in pietra e marmo, tradizionali o moderne, partendo dal tracciamento fino alla fornitura del materiale per arrivare alla posa in opera.

Delle vere lavorazioni d’eccellenza. Lavorazioni che spesso si rendono necessarie anche solo per un restyling degli ambienti, e per i quali non sempre è possibile trovare “al volo” chi le esegua.

PIANI CUCINA. L'evoluzione naturale della lavorazione su marmi e graniti ha portato la Savimacos negli ultimi anni, a porre l’attenzione e a realizzare anche piani cucina e top bagno, rigorosamente su misura, in agglomerati quarzo-resina destinati alla vendita nei confronti dei privati ma soprattutto degli operatori specializzati in realizzazione cucina. La Savimacos è infatti oggi partner di riferimento specializzato per mobilifici, falegnamerie e per tutto ciò che riguarda il mondo “piano cucina e bagno”.

PARQUET. Savimacos è in grado di fornire e posare anche i parquets in legno. L'utilizzo del legno rappresenta ancora uno dei più validi materiali ecosostenibili , è elegante nella sua naturalezza, accogliente, isolante e continua infatti ad essere la materia prima utilizzata per la produzione di pavimenti prefiniti di grande effetto estetico. Ecco perché da sempre costituisce uno dei più importanti materiali da costruzione. La gamma di materiali proposta dalla Savimacos spazia fra soluzioni fra l’antico, l’anticato e il moderno che, unite alla professionalità dello staff, permettono pose personalizzate di alta qualità estetica.

BAGNI, SANITARI, BOX DOCCIA. Al tutto si aggiunge il settore dedicato ai bagni sanitari e box doccia. L'offerta qui è praticamente illimitata con la possibilità di realizzare ambienti sempre diversi grazie all'ampia scelta di rivestimenti, decori e mobili da bagno su misura. Le soluzioni sono infinite grazie alla componibilità dell'arredamento e, senza mai dimenticare la continua assistenza del personale Savimacos, si potranno ottenere soluzioni uniche e caratterizzate per ogni tipo di esigenza, con l'attenzione ai particolari, aspetto che da sempre contraddistingue questa azienda. Nello showroom è possibile ammirare una vastissima scelta di articoli in ceramica delle migliori marche, con piatti doccia in resina e materiale naturale quale pietra e marmi e rubinetteria made in italy.



LO SHOWROOM. Oggi, nello spazio espositivo sempre in evoluzione, interno ed esterno, è possibile rendersi conto della straordinaria capacità di proposte dell’Azienda ed anche subito percepire, attraverso il personale specializzato che accoglie la clientela, la disponibilità e la cura con cui viene presa in carico ogni esigenza.

Il cliente verrà indirizzato verso la scelta migliore per la realizzazione di quanto necessario, dalle sale da bagno eleganti e curate nei colori ed abbinamenti, alle pavimentazioni, o qualsiasi altro elemento arredativo in pietra, marmo, legno. Ogni soluzione personalizzata può contare su un vero e proprio progetto creativo “su misura” ed ai migliori prezzi sul mercato. Non lasciano mai delusi, infatti, l’ottimo rapporto qualità prezzo, la chiara esposizione del servizio che verrà svolto e, successivamente, la tempestiva ma curata posa in opera.

Non a caso, Savimacos è punto di riferimento per privati, imprese edili, aziende, studi di progettazione e professionisti della provincia.

A vostra disposizione in Via Cuneo, 31 a Savigliano e in via Torino 39 a Mondovi’ – www.savimacos.com

