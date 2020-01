A Cuneo incontro sul tema: “I pellegrinaggi sul Cammino di Santiago di Compostela"

Venerdì 24 gennaio, alle ore 21, presso l'aula magna dell' ex Seminario in Via Amedeo Rossi, 28 Cuneo, la Confraternita San Giacomo di Cuneo organizza un incontro aperto a tutti sul tema: “I pellegrinaggi sul Cammino di Santiago di Compostela e su gli altri Cammini Devozionali come luoghi di incontro tra persone e popoli nel segno della fraternità”.

Nella serata saranno proiettati foto e filmati relativi a cammini a piedi e in bicicletta (Santiago di Compostela, Via Francigena ecc.). Sarà anche l’occasione per poter fornire informazioni e chiarimenti, soprattutto a coloro che fossero interessati ad intraprendere dei pellegrinaggi a piedi o in bicicletta. Ingresso libero.