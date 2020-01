Storie d'immigrazione e integrazione al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo

DIRITTI/ROVESCI è un appuntamento della #CINETECA del Cinema Teatro Magda Olivero dedicato alle storie d'immigrazione e integrazione. Tutti gli autori saranno presenti in sala e disponibili ad un confronto con il pubblico.

h.18.30_ANCORA DODICI CHILOMETRI

un libro di Maurizio Pagliassotti/ edizioni Bollati Boringhieri

I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche se ne parlano solo in occasione di qualche fatto straordinario: il ritrovamento di un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento accidentale di una pattuglia francese. Sono i dodici chilometri che separano Claviere, l’ultimo paese italiano prima del confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del Monginevro. Modera l’incontro Andrea Garassino

h.19.45_Aperitivo in collaborazione con Manhattan





h.20.30_THE MILKY WAY (presentazione del progetto)

un documentario di Luigi D'Alife / SMK videofactory (2020)

In collaborazione con SMK VIDEOFACTORY

Un docufilm che si pone come obiettivo il racconto dei territori di confine delle Alpi occidentali tra Italia e Francia, in relazione alle persone che lo attraversano e agli abitanti che lo vivono, in una sorta di parallelo tra “ieri” e “oggi”, in uno schema molte volte sovrapponibile e che si riproduce con quasi le stesse dinamiche, nonostante il passare del tempo.

h. 21.00_SUITECASE STORIES

un reportage di Francesco Rasero e Stefano Scarafia (2019) / prodotto da Associazione MiCò

In collaborazione con PIEMONTE MOVIE

I protagonisti di Suitcase Stories sono migranti, incontrati nei luoghi “del viaggio” e degli spostamenti: l’aeroporto, la stazione ferroviaria o quella dei bus. A ciascuno è stato chiesto di aprire - volontariamente - il proprio bagaglio e mostrare alcuni tra gli oggetti che portava con sé, tornando in Italia oppure recandosi nel Paese d’origine, o ancora mentre si spostava attraverso il Piemonte per andare a lavoro o da amici.



h. 21.30_WAITING

un documentario di Stefano di Polito / Magda film (2019)

In collaborazione con ARCI PIEMONTE

Alla vigilia di uno spettacolo teatrale, i bambini di due classi seconde elementari del multietnico quartiere di Porta Palazzo a Torino raccontano l'attesa per il loro saggio di fine anno. Una favola ambientata in questo quartiere e della notte in cui un fulmine colpì la torretta dell'orologio e fece cadere la lancetta dei secondi. Da allora nel mercato più multietnico d'Italia l'orologio si è fermato e tutti vivono in attesa che qualcuno faccia ripartire il tempo. Insieme ai bambini, attendono anche le loro famiglie: c'è chi teme lo sfratto, chi cerca un lavoro, chi vorrebbe far crescere i figli in un mondo più sereno, chi, da richiedente asilo, è aggrappato esiti di una commissione. Cosa si può fare per sbloccare il tempo?

DIRITTI/ROVESCI sostiene la campagna crowdfunding Superarti!

10 EURO / 5 EURO PER I TESSERATI CINETECA / *l’ingresso dà diritto alla consumazione

INFO: www.cinemateatromagdaolivero.it / info@cinemateatromagdaolivero.it