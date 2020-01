Sulle nevi di Limone Piemonte insieme a volontari Aib e Alpini di Paesana

Ritorna l’ormai apprezzato appuntamento con la giornata bianca, quest’anno sulle nevi della Riserva Bianca di Limone Piemonte, organizzato dalla squadra Aib e dal gruppo Alpini di Paesana.

Il programma della giornata prevede, lunedì 27 gennaio, alle 6.30, partenza da Paesana (ritrovo in piazza Vittorio Veneto), con rientro in serata. La quota di partecipazione (45 euro) comprende viaggio in autobus e ski-pass giornaliero (a parte invece l’eventuale assicurazione facoltativa).

Iscrizioni entro il 23 gennaio, con versamento di 25 euro di caparra, presso i bar del paese: Trattoria del Giardino, Bar da Natale, Bar Vittorio Veneto, Bar Gino e Hotel Sud America.