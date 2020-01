La Regione Piemonte dichiara guerra al pellet irregolare: "Inquina piú delle auto"

Il pellet inquina, soprattutto se non é a norma. Si puó riassumere cosí l'incontro che si é tenuto stamattina in Regione Piemonte, durante il quale l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati ha annunciato un giro di vite sul biocombustibile irregolare.

" La combustione di pellet di scarsa qualità o illegale - spiega l'assessore - puó portare a un aumento delle emissioni di Pm10 e ossidi di azoto fino al 50% superiori rispetto alla combustione di materiali apparentemente identici ma di fascia piú alta. Non vogliamo colpire il settore, ma serve maggiore attenzione, bisogna bruciare materiale di altissima qualità, é questo che fa la differenza ".

Marnati é poi tornato sulla polemica con il Comune di Torino e sull'efficacia del blocco del traffico veicolare. "In questi ultimi anni - dice l'assessore - é stato colpito solo il settore dell'auto, ma crediamo sia necessario agire anche sui combustibili da riscaldamento, che inquinano di piú. É evidente che il blocco delle auto da solo non incida, vogliamo occuparci di riscaldamento, cosa che il Comune fino ad ora non ha mai fatto".