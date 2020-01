Savigliano, "Lillo" De Lio al posto di Giuseppe Bori: la presentazione nel prossimo Consiglio comunale di fine febbraio

Sarà Maurizio “Lillo” De Lio a prendere il posto di Consigliere comunale di Giuseppe Bori che ha presentato le sue dimissioni nello scorso Consiglio comunale di Savigliano.

Nelle elezioni comunali 2017 De Lio aveva ottenuto 90 preferenze con la lista Savigliano 2.0 per Tommaso Gioffreda sindaco. Già Consigliere comunale con il sindaco Claudio Cussa, è da vent’anni impegnato in politica. 58 anni, insegnante di educazione fisica all'Isitituo Arimondi-Eula, nato e cresciuto a Savigliano, in passato alle elezioni comunali si è sempre presentato con liste civiche, ma non è esclude per il futuro di passare a un partito politico di centro destra.

Sebbene la carica da consigliere arrivi all’improvviso si sente pronto a ricominciare: “Giuseppe doveva dimettersi a giugno, poi ha anticipato a dicembre - spiega De Lio -. Mi ha colto un po’ impreparato, dovrò rimettermi al lavoro anche per studiare nel dettaglio tutto quello che è stato fatto in questi ultimi due anni, perchè Savigliano purtroppo trovo sia decaduta un po’, ci sarà da lavorare molto in Consiglio comunale”.

Giuseppe Bori firmerà le dimissioni il 18 febbraio, mentre la presentazione del nuovo consigliere sarà fatta ufficialmente durante il prossimo Consiglio comunale del 27 febbraio.