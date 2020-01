Sabato 14 marzo nuovo corso a Borgo San Dalmazzo per imparare a salvare una vita con il defibrillatore

Il progetto Battikuore procede a Borgo San Dalmazzo anche con la cardioprotezione all'interno delle aziende.

Fabio Merlo e suo fratello Danilo, titolari di Alpi Service, hanno ritenuto importante proteggere la propria azienda. Fabio Merlo infatti ha partecipato sabato 18 gennaio al corso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce) con rilascio di attestato da parte della Regione.

Il prossimo corso “Esecutore D.A.E.” si terrà sabato 14 marzo nei locali della C.R.I. in via Boves 45 a Borgo San Dalmazzo dalle ore 9 alle 13. Iscrizioni entro il 2 marzo 2020 con un contributo di 40 euro.

Per informazioni e iscrizioni formazionedaebattikuore@gmail.com – borgosandalmazzo@cri.it

Il progetto Battikuore era stato presentato a fine dicembre in sala consiliare: consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Sono proprio gli sponsor - ben 41 tra imprese locali, enti ed associazioni - ad avere reso possibile il progetto Battikuore.

A oggi, martedì 21 gennaio, sono 11 i defibrillatori attivati a Borgo San Dalmazzo: oltre a quello di Alpi Service, ci sono le postazioni in piazza Liberazione di fianco al Municipio, a Palazzo Bertello, alla scuola Grandis in piazza Don Raimondo, alla palestra Don Roaschio in via Avena, presso la farmacia Sant'Andrea in via Po 43, al palazzetto dello Sport in via Matteotti, presso lo studio dentistico R. Bonfiglio in via Salvo D'Acquisto, presso la Croce Rossa in via Boves 45, alla casa di riposo Padre Fantino in via Monte Bianco e alla scuola dell'Infanzia di via Monte Rosa.