Due nuove proposte della New Group PV di Busca con meta Aosta e Arenzano

Giovedì 30 gennaio: alla 1020^ edizione della “Fiera di Sant’Orso” di Aosta

Tutti gli anni, il 30 e 31 Gennaio, il centro di Aosta ospita la Fiera di Sant'Orso, conosciuta anche come "la Millenaria" grazie alle sue mille e più edizioni.

Cos'è la “Fiera di Sant’Orso”? E' una festa di popolo, un momento di incontro, un'occasione per rivivere e riscoprire le tradizioni della Valle d'Aosta. Artigiani hobbisti, artigiani professionisti, imprese, produttori del territorio si riuniscono per due giorni nel centro storico.

Più di mille espositori partecipano a questa grande festa di popolo in cui legno, pietra ollare, ferro e tessuti uniti al savoir faire della tradizione sono in grandi protagonisti.

Partenze garantite da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

Quota di partecipazione: 45 euro.

Domenica 23 febbraio: 5^ edizione di “Indovina chi viene a pranzo”

Vuoi ritrovare i tuoi compagni di viaggio? “Indovina chi viene a pranzo” ti offre l’occasione giusta.

Partenza dalle località stabilite in mattinata alla volta di Arenzano. Visita al Santuario dedicato al Bambino Gesù di Praga, fondato nel 1905 dall'ordine religioso dei “carmelitani scalzi”, dove si potrà ammirare un’affascinante opera d’arte: la ricostruzione di una lunga grotta con un presepe di coloratissima ceramica di Albissola, che rappresentano la vita e la gente del popolo al tempo della nascita di Cristo. Proseguimento delle visite con accompagnatore dell’agenzia del centro storico e del Parco Comunale, con all’interno Villa Negrotto Cambiaso, edificio di fine ottocento, oggi sede del municipio di Arenzano. Alle 12.45 circa si raggiungerà il ristorante per il pranzo a base di pesce (Aperitivo di benvenuto con stuzzichini a sorpresa, carpaccio di spada affumicato, carpaccio di salmone, stoccafisso accomodato, souté di cozze; risotto con crema di piselli e calamari, calamarata allo scoglio, fritto misto del golfo con verdurine fritte di contorno; torta tiramisù New Group P.V.; vino della casa, acqua minerale naturale e gasata e caffè) o, in alternativa, a base di carne da comunicare al momento della prenotazione, cui seguiranno lotteria e divertimento per tutti. Ore 17:30 circa partenza per il viaggio di rientro.

Quota di partecipazione: 55 euro. Prenotazioni entro il 12 febbraio 2020. Partenze garantite da Cuneo, Busca, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Saluzzo e Cavour.

