Sette giorni di festa: a Revello irrompe il ciclone San Biagio

Il nuovo direttivo della Pro Loco Revellese ha ufficializzato quello che sarà il programma della festa patronale più attesa: San Biagio. È stata una bella sfida la programmazione delle varie serate in quanto appena entrato in carica, per il nuovo direttivo è stata subito una corsa contro il tempo per rendere l'evento ricco di appuntamenti imperdibili.

Il vero obiettivo di questi festeggiamenti sarà coinvolgere gli abitanti revellesi, entusiasmare l’intera vallata e rendere la Festa Patronale un vero momento comunitario.

“Il programma prevede serate di vario tipo accomunate da un unico fondamentale punto di partenza: il legame con il nostro territorio, la sua storia e le sue tradizioni” dice il presidente Elia Tevino, che in passato indossò i panni della maschera Ruchin con orgoglio e grande divertimento ed oggi sottolinea l’importanza di vivere il carnevale come un momento sia di svago che di folclore.

Quest’anno Ruchin sarà Matteo Perotto anche lui membro del direttivo della Pro Loco, mentre i panni di Biasina li indosserà Erika Barbero, che dopo due anni da damigella cambia costume per interpretare il ruolo di protagonista in questo San Biagio 2020. Le nuove damigelle saranno Lucia Martino e Giorgia Dossetto.

IL PROGRAMMA

Venerdì 31 gennaio: Glitter Carnival - Serata Giovani con musica e animazione. Music by: DJ Don Paolo & DJ Paul Scaletta / Voice-Animazione by: Jay Di Maggio. Ingresso libero,

Sabato 1 febbraio: Dalle 14 alle 17.30 - Festa in maschera per i bambini con merenda per i bimbi offerta da Geuna Ceramiche.

Festa di Carnevale delle maschere revellesi: dalle 20 alle 21, Cena self service a 15 euro (con una bevanda compresa). Posti limitati, prenotazione obbligatoria presso il Bar Bocciodromo. Alle 21.30 presentazione ufficiale delle maschere di Carnevale (Serata in collaborazione con Pasticceria del Viale, Revello). Dalle 23, Festa di Carnevale in Musica con DJ Kamillo e Doncalo DJ

Domenica 2 febbraio: Alle 16, al Santuario di San Biagio, cioccolata calda e vin brulè offerti da Cascina Melognis di Via San Pietro 10, a Revello. Alle 20.30, esibizione delle Ginnaste dell’ASD Relevè. Alle 21, concerto del grande coro della Diocesi di Saluzzo “J 4 JOY”, con ingresso libero.

Lunedì 3 febbraio: alle 21, Veglione di San Biagio presso Bocciodromo di Revello con l’orchestra spettacolo Polidoro Group. Prenotazione tavoli e prevendite biglietti presso il bar del bocciodromo.

Mercoledì 5 febbraio: Fiera di San Biagio sulle Piazze di Revello. Alle 15.30 tradizionale “pulenta, sautisa e burgunzola” (Farina offerta da El Panatè dle scalette” di Bertorello e gorgonzola offerta da Bono Dino), Alle 21, Veglione della fiera di San Biagio presso il Bocciodromo di Revello con l’orchestra spettacolo Sonia De Castelli. Prenotazione tavoli e prevendite biglietti presso il bar del bocciodromo.

Giovedì 6 febbraio: Alle 21, la Pro Loco e Cecy Onlus presentano la Compagnia teatrale d'la Vila di Verzuolo con la commedia Brillante in Piemontese “Cleo” di Ezio Tesi. Tutte le offerte spontanee saranno destinate al progetto Casa famiglia "Dil Kumari" in Nepal. Ingresso libero.

Venerdì 7 febbraio: “San Biagio in pasta – Festa di chiusura”. Alle 20.30 cena con 2 antipasti, 4 tipi di pasta, dolce, acqua e caffè (18 euro). Pasta offerta da Pastificio artigianale Martino. Alle 22, “Ruchin, Biasina e Damigelle nel tempo”, raduno di tutte le maschere revellesi degli ultimi 50 anni. Serata Musicale by Matteo Dianti DJ.